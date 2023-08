Ferrugem detalha relação com as três filhas e entrega ciúmes: “Só aumenta”

Em entrevista à CARAS Digital, Ferrugem abre o coração sobre seu lado ciumento e se declara abençoado por ser pai de três meninas

Em uma conversa sincera com a CARAS Digital, o cantor Ferrugem abriu o coração sobre sua experiência como pai de três meninas, Júlia, Sofia e Aurora. Além de revelar detalhes sobre as diferentes personalidade das filhas, o pagodeiro também confessou que seu ciúme pelas herdeiras só aumenta com o passar do tempo!

Durante o bate-papo, o artista se derreteu ao falar sobre as meninas com muito amor! Ele é pai de Júlia, que está com 12 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Juliana Barbosa, que faleceu quando a menina tinha três anos. Logo que engatou seu namoro com a influenciadora digital Thais Vasconcellos, a primogênita passou a considerá-la sua mãe.

No relacionamento com Thaís, Ferrugem também é pai de Sofia, que está com cinco aninhos. Segundo o cantor, elas são muito diferentes: “A Sofia sou eu, completamente, 100% eu em tudo, na aparência, na personalidade, no jeitão engraçado. A Júlia, que é a mais velha, está a Taís completamente, igualzinha a mãe, mas eu amo não tem jeito, a gente ama”, ele declarou.

Ferrugem contou que a caçula Aurora, que está com três aninhos, tem uma personalidade muito forte: “Eu considero ela a criança mais diferente, ela tem uma personalidade sem igual (...) considero ela a mais diferentona de todo mundo ali, mas eu, desses três tipos de personalidade, acabo aprendendo muito também”, disse o papai babão.

O pagodeiro ainda falou sobre a experiência de ser pai de meninas: “Vou adquirindo cada vez mais conhecimento. A gente tem que ser inteligente a ponto de entender que quando você está em um ambiente que é majoritariamente feminino, você tem muito mais a aprender do que ensinar, então fico ali de anteninha ligada só pegando a visão delas”.

Para finalizar, Ferrugem admitiu que é um pai ciumento: “Eu fico doido cara, eu recebo muito amor delas, e um ciúme também que só Jesus né, não passa, só aumenta esse ciúme! Mas eu fico muito feliz, me considero muito abençoado por ser pai de menina, mudou minha vida completamente, meu jeito de enxergar a vida é outro”, concluiu.

Vale lembrar que além de comemorar de sua jornada como pai, o cantor também está vivendo um momento importante em sua carreira, o lançamento de seu novo álbum de pagode, intitulado "Interessante". Composto por 11 músicas, o projeto mergulha em temas como amor, superação, perdão e autoconfiança, com diversas participações especiais.

