Fernanda Vasconcellos encanta ao mostrar o filho com cachorrinho: "Amor"

A atriz Fernanda Vasconcellos encantou os seguidores das redes sociais ao postar um clique encantador do filho com o cachorrinho de estimação

Fernanda Vasconcellos explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 9, ao compartilhar um clique inédito do filho, Romeo. O menino, que tem 1 aninho, é fruto de seu relacionamento com o ator Cássio Reis.

Na foto postada no feed do Instagram, o filho da atriz aparece fazendo carinho em seu cachorrinho, que está deitado em um gramado, e a mamãe coruja se derreteu pelo momento. "Eles nunca mentem sobre o amor", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com o registro. "Coisa mais linda", disse uma seguidora. "Uma foto dessas é mais como um presente, em meio a tudo que estamos vivendo! Que lindos", escreveu outra, referindo-se a tragédia no Rio Grande do Sul. "Como ele cresceu. Está lindo!", falou uma fã.

Recentemente, Fernanda fez uma viagem em família e surgiu curtindo o dia na praia com o filho, Romeo. Na imagem publicada nas redes sociais, a atriz aparece usando um vestido longo e observa o herdeiro, que está com uma camisa de manga longa com alguns dinossauros estampados e um shorts, caminhando à beira do mar. "Meu pedaço de paraíso", escreveu ela no post.

Fernanda Vasconcellos reencontra ex-atriz mirim de Páginas da Vida

A atriz Fernanda Vasconcellos recebeu uma visita especial nos bastidores do seu novo espetáculo teatral, chamado Sra. Klen, em São Paulo. Ela reencontrou a atriz Joana Mocarzel, com quem atuou na novela Páginas da Vida, de 2006.

Na novela de Manoel Carlos, as duas interpretaram mãe e filha. Joana tem Síndrome de Down e se destacou em sua atuação na trama. Hoje em dia, a jovem está com 24 anos e Fernanda está com 39 anos. Nos bastidores do teatro, as duas posaram abraçadas e celebrar o reencontro tanto tempo depois. Confira as fotos!