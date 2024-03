Filho de Fernanda Vasconcellos rouba a cena durante passeio na praia

Nas redes sociais, a atriz Fernanda Vasconcellos postou uma foto de um passeio que fez na praia com o filho, Romeo, de 1 aninho

Fernanda Vasconcellos encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 7, ao compartilhar um clique inédito com o filho, Romeo, de apenas 1 aninho, fruto de seu relacionamento com o ator Cássio Reis.

Na foto publicada no feed do Instagram, a atriz aparece em uma praia usando um vestido longo e observa o herdeiro, que está com uma camisa de manga longa com alguns dinossauros estampados e um shorts, caminhando à beira do mar.

Ao dividir o momento encantador, a artista se derreteu: "Meu pedaço de paraíso", escreveu ela na legenda da publicação.

O clique de Romeu na praia roubou a cena e os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Que coisa linda", disse uma seguidora. "Ele indo sozinho", observou outra. "Lindos demais", falou uma fã. "Que fofura", comentou mais uma.

No ano passado, quando Romeo completou 1 ano, Fernanda postou um vídeo do herdeiro dando alguns passinhos e o homenageou. "Meu amor, faz 1 ano que a mamãe te vê crescer bem de pertinho. Faz 1 ano também que a casa está mais colorida, barulhenta e alegre e o som das suas risadas é o que mais me faz feliz. Que você cresça com muita saúde, sabedoria e leveza. Amamos você", escreveu a atriz.

Confira a publicação:

Filho de Fernanda Vasconcellos ganha carro elétrico de luxo

O apresentador Cássio Reis e a atriz Fernanda Vasconcellos mostraram um presentão luxuoso que seu filho, Romeo, de apenas 1 ano de idade, acaba de ganhar. O papai coruja revelou que o herdeiro ganhou um carro elétrico no estilo retrô para se divertir em casa.

O menino apareceu brincando com seu carro infantil na casa da família e esbanjou fofura. O carro de Romeo é uma reprodução em miniatura de uma BMW Retrô e tem até uma tela para ele assistir vídeos. Um carro infantil semelhante custa entre R$ 2.499 e R$ 4.099 em sites especializados. "Aluno da autoescola recém-habilitado", contou ele, mostrando que o herdeiro ganhou uma imitação de carteira de motorista para brincar. Confira!