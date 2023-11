Filho de Fernanda Vasconcellos ganha carro elétrico de luxo. Saiba o preço!

Saiba quanto custa um carro elétrico infantil como o do filho de Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis

O apresentador Cássio Reis e a atriz Fernanda Vasconcellos mostraram um presentão luxuoso que seu filho, Romeo, de apenas 1 ano de idade, acaba de ganhar. Neste domingo, 5, o papai coruja revelou que o herdeiro ganhou um carro elétrico no estilo retrô para se divertir em casa.

O menino apareceu brincando com seu carro infantil na casa da família e esbanjou fofura. O carro de Romeo é uma reprodução em miniatura de uma BMW Retrô e tem até uma tela para ele assistir vídeos. Um carro infantil semelhante custa entre R$ 2.499 e R$ 4.099 em sites especializados .

Inclusive, o papai mostrou que o filho ganhou uma imitação de carteira de motorista para brincar. “Aluno da auto escola recém-habilitado”, contou ele na legenda.

View this post on Instagram A post shared by Cássio Reis (@cassioreis)

O primeiro aniversário do Romeo

Romeo, filho dos atores Cássio Reise Fernanda Vasconcellos, completou seu primeiro ano de vida no dia 28 de junho de 2023, e ganhou uma festa intimista dos papais corujas para comemorar a data especial.

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma sequência de cliques mostrando os detalhes da comemoração intimista. Nas imagens, o casal aparece sorridente com o filho no colo, que está usando um look com um urso estampado.

Para a festinha, Cássio e Fernanda optaram por um bolo de chocolate com brigadeiro, decorado com um passarinho, um cachorro e uma bolo. Também é possível ver alguns docinhos na mesa e balões enfeitando o ambiente.

"Romeo, é inexplicável nosso amor por você. Em seu primeiro ano de vida te desejamos saúde e que continue a admirar o voo de um passarinho, a chamar os cachorros pela rua, chutar bola pela casa, brincando de ser feliz. Deus te abençoe. Feliz aniversário filho!", se derreteu o artista na legenda.

Além de Romeu, Cássio também é pai de Noah, de 15 anos, fruto de seu relacionamento com a atriz Danielle Winits.