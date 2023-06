Filho de Fernanda Vasconcellos esbanja fofura ao aparecer andando, e web compara: ''A cara do pai''

Atriz Fernanda Vasconcellos se declara no primeiro aninho do filho ao compartilhar vídeo de Romeo dando seus primeiros passos

A atriz Fernanda Vasconcellos encheu seu feed de amor na última quarta-feira, 28, ao celebrar a chegada do primeiro ano de vida de seu filho Romeo! Nas redes sociais, a mamãe coruja compartilhou um vídeo encantador do único herdeiro.

No vídeo, publicado em seu perfil no Instagram, o pequeno se diverte e dá gargalhadas ao surgir andando. Ao legendar a publicação, a artista declarou todo seu amor pelo bebê, e os seguidores babaram pela fofura de Romeo, que ainda foi comparado com o pai, Cássio Reis.

"Meu amor, faz 1 ano que a mamãe te vê crescer bem de pertinho. Faz 1 ano também que a casa está mais colorida, barulhenta e alegre e o som das suas risadas é o que mais me faz feliz. Que você cresça com muita saúde, sabedoria e leveza. Amamos você", escreveu Fernanda.

"Que lindeza!", disse Cris Vianna nos comentários. "É impressão minha ou ele realmente é a cara do papai?", "Que fofinho! Parece o pequeno chefinho!", "Ele está se sentindo livre leve e solto!", disseram.

"Que lindo!! Parabéns pro Romeo!",

Vale destacar que além de Romeo, Cássio também é pai de Noah, de 15 anos, de seu relacionamento com a atriz Danielle Winits.

Confira a declaração de Fernanda Vasconcellos para o filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Vasconcellos (@fevasconcellos)

Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis celebram Romeo em festa intimista

Romeu ganhou uma festa intimista dos papais corujas para comemorar a data especial. Em seu perfil no Instagram, Cássio Reis compartilhou uma sequência de cliques mostrando os detalhes da comemoração intimista. Nas imagens, o casal aparece sorridente com o filho no colo, que está usando um look com um urso estampado.

Para a festinha, Cássio e Fernanda optaram por um bolo de chocolate com brigadeiro, decorado com um passarinho, um cachorro e uma bolo. Também é possível ver alguns docinhos na mesa e balões enfeitando o ambiente.

"Romeo, é inexplicável nosso amor por você. Em seu primeiro ano de vida te desejamos saúde e que continue a admirar o voo de um passarinho, a chamar os cachorros pela rua, chutar bola pela casa, brincando de ser feliz. Deus te abençoe. Feliz aniversário, filho!", disse Reis.