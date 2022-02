Ex de Khloé Kardashian, Tristan Thompson sai para jantar com sua filha True

Tristan Thompson é pai de True, fruto do seu relacionamento com Khloé Kardashian

Na noite desta última quinta-feira, 17, Tristan Thompson(30) saiu para um jantar com sua filha True (3), fruto do seu relacionamento com Khloé Kardashian (37).

O jogador de basquete compartilhou o momento com a filha em seus stories no Instagram. Na legenda, o ex da Kardashian escreveu: "Meu tipo preferido de date".

Em janeiro desse ano, foi revelado através de um teste de paternidade, que Tristan teve um filho com a personal trainer Maralee Nichols (31) e estava traindo Khloé.

Nesta semana, a personal trainner revelou para uma revista americana através de representantes, que Tristan não vem fazendo seu papel como pai.

"Ele não fez nenhuma tentativa de conhecer seu filho e nem forneceu nenhum tipo de assistência financeira", alegou Nichols.

O atleta pediu perdão à influenciadora e até um outro ex da Kardashian,Lamar Odom (42), se pronunciou sobre o ocorrido.

Após pessoas próximas da mãe de True revelarem que ela estaria devastada com a traição, a filha de Kris Jenner (66) postou recentemente uma foto em seu Instagram, que tinha em sua legenda uma possível indireta para Tristan.

