Em clique raro, Tiago Leifert mostra a filha brincando com bolas

CARAS Digital Publicado em 02/07/2022, às 12h45

Tiago Leifert(42) compartilhou um clique raro da filha, Lua (1), neste sábado, 2, nas redes sociais.

Na imagem publicada em seu perfil no Instagram, a menina, fruto de seu casamento com a jornalista Daiana Garbin (39), aparece brincando em um cercadinho com muitas bolas.

Leifert, então, deixou claro que não pretende interferir no gosto da filha. "Acho importante deixar a Lua livre para escolher as coisas que ela vai gostar no futuro. Por isso que eu evito colocar bolas no cercadinho, para não forçar", brincou ele na legenda do post.

Os seguidores se identificaram com o apresentador. "Ah o Cris sabe bem como é", comentou Bianca Andrade, se referindo ao filho com Fred, que também é apaixonado por futebol. "Já vou te adiantando tá: já fiz isso e não garante nada...", alertou Felipe Andreoli. "Uma bola no pé e um controle de videogame na mão, mas é só uma 'sugestão'", disse uma fã.

Vale lembrar que Lua está em tratamento contra um retinoblastoma, um câncer no olho.

Desabafo

Recentemente, Leifert desabafou ao comentar sobre a luta da filha, Lua, contra o câncer nos olhos. Ao participar do podcast Cara a Tapa, ele relembrou o motivo para ter demorado para revelar sobre a doença da filha publicamente.

"Demorei para falar no assunto porque não tinha condição. Hoje eu tenho condição, nem choro mais. Estou totalmente conformado e a gente está na batalha, na luta. E é muito mais uma coisa de 'vamos para o pau' do que ficar 'por que aconteceu isso comigo?'", disse ele.

