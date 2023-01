Eliana encanta ao surgir agarradinha com a filha caçula: "Meu chicletinho"

De férias, a apresentadora Eliana encantou os fãs ao compartilhar um clique agarradinha com a filha caçula, Manuela

A apresentadora Eliana (50) explodiu o fofurômetro ao compartilhar um novo clique ao lado da filha, caçula, Manuela (5), fruto de seu relacionamento com o diretor de TV Adriano Rocco.

De férias com a família, a artista do SBT publicou em seu perfil no Instagram, uma foto em que aparece agarradinha com a herdeira, e falou sobre os momentos que as duas ficam juntas.

Além disso, a loira também falou sobre sua relação com o filho mais velho, Arthur (11), que como a maioria dos adolescentes, já não gosta de ficar tão grudado com a mamãe. "Tenho que aproveitar, Arthur já está grandinho, curte trocar umas ideias, é muito carinhoso, mas não fica mais grudado com a mãe", confessou ela.

Em seguida, Eliana confessou que já está pensando no dia em que os filhos vão sair de casa, mas enquanto isso não acontece, ela aproveita para ficar grudada com eles. "Manu ainda é meu chicletinho. Que bom, pois só de pensar que o tempo voa, e logo, logo eles vão voar, meu coração já se enche de saudade, mas também de orgulho. Então, enquanto posso eu grudo mesmo, beijo muito, curto o que posso ao lado deles. Essas férias são muito importantes pra nós", completou.

Os seguidores se derreteram pelo clique. "Maravilhosas", escreveu a atriz e apresentadora Maísa. "Duas bonecas lindas", disse uma seguidora. "Que gostoso. Curta mesmo. Você está certíssima", comentou uma fã. "Que fofas", falou mais uma admiradora.

Confira a foto de Eliana com a filha caçula, Manu: