Eles cresceram! Filhos trigêmeos de Poliana Abritta aparecem enormes em foto com a mãe

Poliana Abritta registra passeio com os filhos trigêmeos em tarde folga da TV

CARAS Digital Publicado em 29/10/2022, às 18h19

A apresentadora Poliana Abritta, que comanda o Fantástico, da Globo, com Maju Coutinho, aproveitou a tarde de folga neste sábado, 29, para curtir um passeio com os filhos trigêmeos, Manuela, José e Guido, de 14 anos. O quarteto foi conferir uma exposição dos artistas plásticos Os Gêmeos no Rio de Janeiro e a mamãe coruja registrou o passeio nas redes sociais.

Poliana mostrou uma selfie com os filhos trigêmeos e o tamanho deles chamou a atenção. O trio mostrou que está quase do tamanho da mamãe.

Poliana Abritta mostra férias com o marido

A apresentadora Poliana Abritta, do Fantástico, da Globo, aproveitou o período de férias para curtir uma viagem com o marido, Chico Walcacer. Os dois foram curtir os dias de descanso na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, e ela compartilhou uma selfie do casal nas redes sociais.

Na noite deste domingo, 5, os dois apareceram sorridentes e rostos colados em uma selfie. “Um casal de férias passando para desejar uma ótima noite de domingo! Dia 12 estou de volta”, disse ela na legenda.

Poliana e Chico se casaram em uma cerimônia intimista no início de 2021. Os dois não têm filhos juntos, mas cada um deles tem três filhos de relacionamentos anteriores.