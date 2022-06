De férias, Poliana Abritta exibe foto inédita com o maridão

Apresentadora do Fantástico, Poliana Abritta revela destino das férias ao posar com o marido, Chico Walcacer

CARAS Digital Publicado em 05/06/2022, às 20h20

A apresentadora Poliana Abritta, do Fantástico, da Globo, aproveitou o período de férias para curtir uma viagem com o marido, Chico Walcacer. Os dois foram curte os dias de descanso na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, e ela compartilhou uma selfie do casal nas redes sociais.

Na noite deste domingo, 5, os dois apareceram sorridentes e rostos colados em uma selfie. “Um casal de férias passando para desejar uma ótima noite de domingo! Dia 12 estou de volta”, disse ela na legenda.

Poliana e Chico se casaram em uma cerimônia intimista no início de 2021. Os dois não têm filhos juntos, mas cada um deles tem três filhos de relacionamentos anteriores.

Foto de Poliana Abritta com o marido: