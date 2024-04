Eles cresceram! Claudia Leitte impressiona ao mostrar os filhos: 'Cópia'

A cara da mãe e do pai? Claudia Leitte impressiona ao mostrar a herdeira mais nova e seu primogênito; dupla chamou a atenção com semelhança

A cantora Claudia Leitte chamou a atenção nesta quinta-feira, 11, ao iniciar o dia exibindo registros de sua intimidade com dois de seus três filhos. Nos cliques, a famosa mostrou seu primogênito com a caçula em um momento de carinho.

Deitado, o herdeiro mais velho, Davi Pedreira, surgiu tomando sol enquanto a irmã, Bela Pedreira, de 4 anos, apareceu brincando com ele. Sorridentes, a pequena roubou a cena com sua fofura e impressionou com a semelhança com a mãe.

"Bom dia, pessoal! Tô feliz demais… e ainda vejo um negócio desses! Deus é bom!", disse Claudia Leitte na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram as fotos. "De relance pensei que fosse Márcio, mas só depois percebi que é Davi", viram semelhança do garoto com o pai. "Bela é você todinha, até o sorriso", notaram outros.

É bom lembrar que os três filhos da artista são fruto do casamento dela com Márcio Pedreira. Discreta com sua vida pessoal, recentemente, ela encantou ao exibir cliques raros da família durante seu aniversário com uma festa em casa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Leitte (@claudialeitte)

Claudia Leitte revela como teve diagnóstico de transtorno

A cantora Claudia Leitte revelou que teve um diagnóstico tardio de um transtorno e que a descoberta aconteceu apenas após um surto que protagonizou durante a pandemia. Nesta quinta-feira, 04, a famosa participou do podcast PodDelas e falou sobre a situação.

Na entrevista a loira contou que ficou sabendo que tem TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade) após um momento em que percebeu que sua saúde mental estava abalada em meio ao isolamento.

"Eu sou muito criativa, muito espontânea, muito impulsiva e isso não cabe em uma pandemia. Eu surtei, eu fiquei o avesso do que sou, tinha vontade de chorar o tempo inteiro. Eu ia gravar e não conseguia conter a emoção", falou. Leia mais aqui.