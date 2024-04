Claudia Leitte revela como teve diagnóstico de transtorno: 'Eu surtei'

Após surtar durante a pandemia, Claudia Leitte revela que teve diagnóstico de transtorno que estava afetando sua saúde mental

A cantora Claudia Leitte revelou que teve um diagnóstico tardio de um transtorno e que a descoberta aconteceu apenas após um surto que protagonizou durante a pandemia. Nesta quinta-feira, 04, a famosa participou do podcast PodDelas e falou sobre a situação.

Na entrevista a loira contou que ficou sabendo que tem TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade) após um momento em que percebeu que sua saúde mental estava abalada em meio ao isolamento.

"Eu sou muito criativa, muito espontânea, muito impulsiva e isso não cabe em uma pandemia. Eu surtei, eu fiquei o avesso do que sou, tinha vontade de chorar o tempo inteiro. Eu ia gravar e não conseguia conter a emoção", falou.

A cantora revelou que tinha um pouco de preconceito e dizia, "meu psicólogo é Deus", mas que decidiu buscar ajuda profissional. A partir disso que ela recebeu o diagnóstico. Atualmente, Claudia está tratando o transtorno com neuromodulação, um moderno procedimento cirúrgico para estimular o cérebro.

Ao portal LeoDias, a artista explicou como tudo isso impactou sua vida. “Você sabe que eu tive o diagnóstico de TDAH tardio, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, pois eu comecei a me compreender mais, porque eu penso tanto e quando você fala alguma coisa, meu pensamento tem vários desdobramentos, não consigo ficar quieta. Isso me trouxe ternura pra me olhar, tomei uma consciência de mim pra mim mesma”, exemplificou.

Claudia Leitte fala sobre seu casamento

Claudia Leitte, conhecida por sua carreira na música, também equilibra o trabalho com a maternidade e o casamento de quase duas décadas. A cantora, que se apresentou no Micareta é casada com Márcio Pedreira desde 2007, com quem teve três filhos, Davi, Rafael e Bela. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista compartilhou detalhes do relacionamento com o marido e declarou que o casal sempre encontra um espaço na rotina para momentos de romance: "Eternos namorados".

"Somos muito parceiros. Desde sempre! Nós temos as mesmas atividades e responsabilidades como pais de três, nos dividimos e nos apoiamos sempre que necessário, mas não deixamos de ter nosso momento de eternos namorados", compartilhou Claudia Leitte .