Ela cresceu! Filha de Nivea Stelmann surge gigante em novas fotos

Em fotos fofíssimas com cachorro, filha de Nivea Stelmann surge gigante e chama a atenção com crescimento; veja os cliques

A filha de Nivea Stelmann com seu marido marido Marcus Rocha, Bruna Stelmann, está uma mocinha e chamou a atenção ao surgir na rede social da mãe nesta quarta-feira, 29. Em novas fotos, a atriz exibiu sua herdeira mais nova.

Nos registros, a garota, de 9 anos, esbanjou fofura ao surgir com um cachorrinho bem pelido no colo. Toda feliz, Bruna Stelmann deu um show de charme e muita beleza. Claro que os fãs admiraram os cliques da famosa.

Nos comentários, os internautas encheram a caçulinha da ex-atriz global de elogios. "Nossa, como ela tá grande", exclamaram. "Cresceu rápido", falaram os seguidores. "Fofura", babaram outros pela dupla.

É bom lembrar que além de Bruna Stelmann, Nivea Stelmann é mãe de Miguel Stelmann Frias, de 19 anos, do relacionamento que viveu com o ator Mário Frias, em 2003 a 2005. Atualmente, ela mora nos EUA com a família, a escolha foi explicada por ela recentemente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nivea Stelmann (@niveastelmann)

Como Nivea Stelmann conheceu o pai de sua filha?

Com exclusividade para a CARAS Digital, a famosa revelou como conheceu Marcus Rocha. Ela disse que o encontro ocorreu de formal natural, no dia a dia deles, quando ainda moravam no Brasil. Rapidamente, o romance se aprofundou.

"Eu conheci o Marcus na porta da escola dos nossos filhos. Miguel tinha 7 anos e Joaquim meu enteado tinha 5. Começamos uma amizade, que virou namoro e virou casamento", comentou como tudo aconteceu com exclusividade para a CARAS.

A atriz ainda disse que os dois comemoraram os dez anos de casamento em uma viagem romântica. "Esse ano fizemos 10 anos de casados no dia 17/7 e em junho fomos comemorar em uma linda lua de mel", contou ela que passou por Amsterdam, Praga, Veneza, Roma, Florença e Milão. O casal atualmente mora nos EUA.