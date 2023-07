Nivea Stelmann revela como conheceu o marido: 'Porta da escola dos nossos filhos'

Há 10 anos casada, Nivea Stelmann revela para a CARAS como conheceu o esposo, Marcus Rocha, com quem tem uma filha

A atriz Nivea Stelmann acaba de comemorar 10 anos de seu casamento com Marcus Rocha. Os dpois, que hoje moram nos Estados Unidos, vivem um relacionamento feliz e tem uma filha, Bruna, que hoje está com 9 anos.

Quando conheceu o atual marido, a atriz já era mãe de Miguel Stelmann Frias, fruto do casamento com Mário Frias - os dois ficaram juntos entre 2003 e 2005. Eles se conheceram nos bastidores e engataram um romance.

Com exclusividade para a CARAS Digital, a famosa revelou como conheceu Marcus Rocha. Ela disse que o encontro ocorreu de formal natural, no dia a dia deles, quando ainda moravam no Brasil. Rapidamente, o romance se aprofundou.

"Eu conheci o Marcus na porta da escola dos nossos filhos. Miguel tinha 7 anos e Joaquim meu enteado tinha 5. Começamos uma amizade, que virou namoro e virou casamento", comentou como tudo aconteceu com exclusividade para a CARAS.

A atriz ainda disse que os dois comemoraram os dez anos de casamento em uma viagem romântica. "Esse ano fizemos 10 anos de casados no dia 17/7 e em junho fomos comemorar em uma linda lua de mel", contou ela que passou por Amsterdam, Praga, Veneza, Roma, Florença e Milão. O casal atualmente mora nos EUA.

Nos últimos dias, Nivea Stelmann também se pronunciou nas redes sociais sobre o casamento. "Vamos casar? Vamos! Não falamos nada pra ninguém. Demos entrada na papelada do cartório. No dia marcado, dia 17 de julho de 2013 ele me pegou do aeroporto de moto, estava voltando de uma das minhas viagens… me levou pro cartório e casamos! Simples assim! Depois comemoramos (última foto com champanhe) casamento louco, simples e com muito, muito amor. A noite fizemos um jantar pra comunicar nossos pais, irmãos e filhos", relembrou no começo do texto.

Nivea Stelmann revela motivo de ter se mudado do Brasil

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a atriz revelou os motivos que a levaram se mudar para os Estados Unidos e se pensa voltar para as telinhas de seu país. Em 2016, Nivea Stelmann decidiu ir com seu marido Marcus Rocha e os filhos, Miguel Frias e Bruna Stelmann, para os Estados Unidos.

Mãe coruja e muito família, ela deixou sua profissão para tentar uma vida mais segura para seus amados. "Meu contrato com a Globo tinha chegado ao fim. A violência do Rio de Janeiro só aumentava e meu green card saiu. Então tudo conspirou pra que a gente realizasse esse sonho de dar uma vida mais tranquila pros nossos filhos", explicou ela.