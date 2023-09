Ele cresceu! Filho de Nivea Stelmann completa 19 anos: ''Imenso orgulho''

Filho de Nivea Stelmann com Mário Frias completa 19 anos e atriz mostra celebração nos EUA

O filho de Nivea Stelmann com Mário Frias, Miguel Stelmann Frias, está fazendo aniversário nesta segunda-feira, 11. Morando com a mãe nos EUA, o jovem está completando 19 anos e recebeu uma declaração da atriz na rede social.

Em um vídeo, a ex-global resgatou vários registros com o primogênito e celebrou seu novo ciclo. "Meu filho, meu amor, Hoje celebro sua vida sempre agradecendo a Deus por você existir e ser exatamente como é. Tenho imenso orgulho de ser sua mãe. Feliz 19 anos. Te amo ! Te amo! Te amo", escreveu ela.

Nos últimos dias, antes da data oficial do aniversário do herdeiro mais velho, Nivea Stelmann fez uma festinha para comemorar os 19 anos do filho, fruto do relacionamento vivido com Mário Frias de 2003 a 2005.

Além de Miguel, a ex-atriz global é mãe de Bruna Stelmann, de 9 anos, que acabou de conseguir sua cidadania americana. A menina é fruto do casamento atual da famosa com Marcus Rocha. Com exclusividade para CARAS, ela revelou como conheceu o esposo.

"Eu conheci o Marcus na porta da escola dos nossos filhos. Miguel tinha 7 anos e Joaquim meu enteado tinha 5. Começamos uma amizade, que virou namoro e virou casamento", comentou como tudo aconteceu.

Veja as fotos do aniversário do filho de Nivea Stelmann:

Nivea Stelmann revela motivo para morar nos EUA

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a atriz revelou os motivos que a levaram se mudar para os Estados Unidos e se pensa voltar para as telinhas de seu país. Em 2016, Nivea Stelmann decidiu ir com seu marido Marcus Rocha e os filhos, Miguel Frias e Bruna Stelmann, para os Estados Unidos.

Mãe coruja e muito família, ela deixou sua profissão para tentar uma vida mais segura para seus amados. "Meu contrato com a Globo tinha chegado ao fim. A violência do Rio de Janeiro só aumentava e meu green card saiu. Então tudo conspirou pra que a gente realizasse esse sonho de dar uma vida mais tranquila pros nossos filhos", explicou ela.