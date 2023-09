Nivea Stelmann comemora cidadania americana da filha: ''Muito feliz''

Morando fora do Brasil com a família, atriz Nivea Stelmann comemora conquista da herdeira caçula nos EUA

A atriz Nivea Stelmann comemorou mais uma conquista de sua família fora do Brasil. Nesta quinta-feira, 07, a ex-global compartilhou fotos com o marido, Marcus Rocha, e com a filha caçula, Bruna Stelmann, do casamento com ele, na Disney e falou sobre um êxito que tiveram por lá.

Aos 9 anos, a herdeira mais nova da artista conseguiu a cidadania americana. Desde 2016, Nivea Stelmann e o marido se mudaram com a família para os EUA para ter uma vida mais tranquila. Um dos motivos da escolha foi a violência no Rio de Janeiro, como revelou a famosa em exclusiva para a CARAS Digital.

"Um dia muito feliz super bem comemorado. Bubu agora também é American citizen", compartilhou Nivea Stelmann alguns registros de sua filha mais nova no parque se divertindo.

É bom lembrar que, além de Bruna Stelmann, Nivea Stelmann é mãe de Miguel Stelmann Frias, fruto do casamento que ela viveu com o ator Mário Frias, em 2003 a 2005. Recentemente, em conversa com a CARAS, ela revelou como conheceu o marido atual.

"Eu conheci o Marcus na porta da escola dos nossos filhos. Miguel tinha 7 anos e Joaquim meu enteado tinha 5. Começamos uma amizade, que virou namoro e virou casamento", comentou como tudo aconteceu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nivea Stelmann (@niveastelmann)

Nivea Stelmann revela motivo de ter se mudado do Brasil

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a atriz revelou os motivos que a levaram se mudar para os Estados Unidos e se pensa voltar para as telinhas de seu país. Em 2016, Nivea Stelmann decidiu ir com seu marido Marcus Rocha e os filhos, Miguel Frias e Bruna Stelmann, para os Estados Unidos.

Mãe coruja e muito família, ela deixou sua profissão para tentar uma vida mais segura para seus amados. "Meu contrato com a Globo tinha chegado ao fim. A violência do Rio de Janeiro só aumentava e meu green card saiu. Então tudo conspirou pra que a gente realizasse esse sonho de dar uma vida mais tranquila pros nossos filhos", explicou ela.