Ela cresceu! Filha de Lore Improta choca ao mostrar sua inteligência: ''Ligada''

Com menos de 2 anos, filha de Lore Improta impressiona ao apontar países no mapa e fazer outras atividadades

A filha de Lore Improta e Léo Santana, Liz, que nos próximos meses completa dois anos de vida, impressionou com sua inteligência. Nesta quinta-feira, 10, a mãe da pequena compartilhou um vídeo dela brincando e chamou a atenção com a desenvoltura da menina.

Brincando com sua cozinha e outros brinquedos, a herdeira do casal encantou ao aparecer falando algumas coisas. Além de muito charme e fofura, Liz deu o que falar ao surgir apontando alguns países no mapa.

"Cheia dos assuntos. Mamãe dodói e neném ligada nos 220V (ela tá entupidinha, mas tá bem titiux)", contou Lore Improta ao exibir os momentos da primogênita mostrando todo seu talento.

Nos comentários, até Luciano Huck admirou a criança. "Quanta fofura e inteligência! Liz, vamos ficar esperando por você no Pequenos Gênios, tá?", disse o apresentador sobre ela ir ao seu programa participar do quadro. "Meu deus, ela é muito inteligente", exclamaram outros.

Recentemente, a dançarina revelou um episódio em que ficou em choque. Na ocasião, o médico perguntou qual era a cor de Liz. "Quando ela nasceu, um médico entrou no quarto do hospital para fazer uma ficha e perguntou como eu declarava racialmente minha filha, qual era a cor de pele dela. Eu estava sozinha naquele momento e travei. Fiquei perdida", contou ela em um relato publicado pelo 'Universa', do UOL.

"Ela nasceu com pele clara, mas era fruto de uma relação interracial. Lembro de dizer "acho que ela é parda", mas fiquei com muitos questionamentos naquele momento. Eu nem sequer sabia que a palavra colorismo existia", declarou a artista.

Veja o vídeo de Liz:

Lore Importa tem ciúmes de Leo Santana? Cantor abre o jogo sobre relação

Marcado por sua sensualidade, o cantor Leo Santana é um dos artistas que sofre bastante com os assédios dos fãs. Mas apesar da comoção causada nos admiradores, o famoso garante que isso não é algo que atrapalha em seu relacionamento com Lore Improta.

Em entrevista à CARAS Brasil, o baiano abriu o jogo sobre sua intimidade com a esposa e confessou que por algum tempo isso foi um problema entre eles, mas agora ambos têm agido com muita maturidade.

"Graças a Deus e ao tempo amadurecemos muito no nosso relacionamento e conversamos muito abertamente sobre tudo", disse o pai de Liz.

"Temos uma relação muito bacana e saudável e sabemos que os comentários sempre vão existir tanto positivos como negativos, inclusive alguns com maldade, mas a gente lida muito bem com isso, confiamos muito um no outro e nos amamos muito e assim seguimos", declarou.