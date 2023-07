Lore Improta revela choque após médico perguntar cor da filha: "Eu travei"

Lore Improta revela choque após pergunta ainda na maternidade; ela procurou ajuda e hoje faz aulas para entender a questão

A dançarina Lore Improta, casada com o cantor Leo Santana, fez um relato sincero sobre como as questões raciais estão aparecendo agora que ela foi mãe. Após a chegada de Liz, ela contou que logo após o nascimento se viu confusa.

"Quando ela nasceu, um médico entrou no quarto do hospital para fazer uma ficha e perguntou como eu declarava racialmente minha filha, qual era a cor de pele dela. Eu estava sozinha naquele momento e travei. Fiquei perdida", contou ela em um relato publicado pelo 'Universa', do UOL.

Na conversa, a dançarina também disse que tentou dar uma resposta, mas naquele momento não estava preparada para fazer qualquer afirmação sobre a cor da pele da filha. Só agora ela começou a entender a questão.

"Ela nasceu com pele clara, mas era fruto de uma relação interracial. Lembro de dizer "acho que ela é parda", mas fiquei com muitos questionamentos naquele momento. Eu nem sequer sabia que a palavra colorismo existia", declarou a dançarina.

Lore Improta começou então a fazer aulas de "letramento racial" com Anita Machado, advogada maranhense que tem um instituto chamado "Da Cor Ao Caso". "Por mais que uma pessoa branca tenha consciência racial, ela vai ter atitudes racistas, pois o racismo é estrutural. Entendi que deveria começar a ter atitudes antirracistas. O que posso fazer para ajudar minha filha? Como posso empoderar Liz?", questionou ela.

Liz, filha de Lore Improta e Leo Santana, nasceu em setembro de 2021. Recentemente, ela deixou seus seguidores babando ao compartilhar seu look escolhido para comparecer à festa de aniversário de 40 anos da atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme.

Seguindo os passos do pai

Lore Improta (29) encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um trecho de um vídeo da sua filha Liz (1). O vídeo, que foi postado por completo no canal do YouTube da influenciadora, mostra os bastidores da pequena dançando em um dos shows do pai Léo Santana (35). A menina dançando durante a performance do pai viralizou recentemente nas redes sociais.