Cresceu muito! Sabrina Sato mostra Zoe andando de salto: ''Tá enorme''

Sabrina Sato mostra momento de folga com a filha e a herdeira rouba a cena ao surgir usando sapato alto da apresentadora

A filha de Sabrina Sato com Duda Nagle, Zoe, de quatro anos, impressionou ao surgir gigante em novos registros na rede social da mãe. Neste domingo, 17, a apresentadora mostrou alguns momentos de sua folga em família e a herdeira roubou a cena.

Além de publicar selfies com a filha e a sobrinha, tiradas em seu apartamento em São Paulo, a famosa exibiu vídeos de Zoe desfilando em seu closet. Usando sapatos da mãe, a garota impressionou com sua desenvoltura e tamanho.

"Amor que não se mede", disse Sabrina Sato ao pulicar os registros especiais com as meninas. Nos comentários, os internautas logo repararam no tamanho da filha da famosa com o ator. "Zoe tá enorme", observaram. "Lindíssimas", elogiaram outros.

Essa não é a primeira vez que a global flagra Zoe em seu closet. Tempos atrás, a pequena surpreendeu ao invadir o local e fazer escolhas estilosas para brincar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Sabrina Sato abre o jogo sobre relação com Duda Nagle após término

Durante o café da manhã com Ana Maria Braga no ‘Mais Você’, Sabrina Sato decidiu abrir o jogo sobre sua relação com Duda Nagle após a separação. Além de revelar detalhes da crise que levou o relacionamento ao fim, a apresentadora também contou que está pronta para amar novamente!

Sabrina explicou que está aproveitando sua solteirice desde março deste ano, quando anunciou o divórcio após sete anos de relacionamento com o filho da jornalista Leda Nagle: "Eu estou curtindo meu momento sozinha, curtindo a Zoe”, a apresentadora se derreteu por sua filha com Duda, que está com quatro aninhos.

Mas a beldade deixou claro que está em busca de um novo amor: "É bom também. Eu estou aberta, mas devagar”, ela revelou e aproveitou para falar sobre a separação: “Foi muito tempo em um casamento de 7 anos. Tem a crise dos 7, né?”, Sabrina lembrou o período conturbado que levou ao fim da relação.

Apesar do término do relacionamento amoroso, a comunicadora deixou claro que eles têm a filha como prioridade máxima: “A gente se respeita, se ajuda, estamos todos os dias no cuidado da Zoe. Pai e mãe são para sempre. Mas agora eu tenho que começar a viver, né?", Sabrina enfatizou que está pronta para um novo romance.