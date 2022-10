Com o fim das gravações de Pantanal, José Loreto aproveita as férias com a filha, Bella

José Loreto abriu um álbum de fotos com a filha, Bella, durante as férias e encantou os seguidores

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 16h37

José Loreto (38) está oficialmente de férias! Após o fim das gravações da novela Pantanal, o ator vai poder curtir momentos de lazer, e na melhor companhia. No perfil do Instagram, ele publicou uma sequência de fotos com a filha, Bella (4).

Em meio à natureza, pai e filha se divertiram ao fazerem uma sessão de fotos juntos. O papai coruja ainda registrou a filha descendo um barranco com uma caixa de papelão, ela penteando seu cabelo e uma soneca.

"FÉRIAS mode ON", escreveu ele na legenda da publicação, que arrancou elogios dos seguidores.

"Férias merecidas", disse uma internauta; "Sensação de missão cumprida! E muito bem cumprida!", comentou outra; "Que lindos! É esse amor que nunca tem fim", declarou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)

JOSÉ LORETO E DÉBORA NASCIMENTO FALAM SOBRE A CONVIVÊNCIA APÓS SEPARAÇÃO

A atriz Débora Nascimento e o ator José Loreto participaram do lançamento do filme Pacificado nesta semana e falaram sobre a convivência após a separação. Os dois rodaram o filme em 2018, antes da separação, e só agora o filme chega aos cinemas.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, Débora comentou sobre a convivência deles em prol da família, já que eles têm uma filha juntos, a pequena Bella, de 4 anos. “É um assunto íntimo, né? Existe maturidade para lidar, tanto no nível profissional quanto pessoal. O ser humano mais importante da minha vida sou eu e a minha filha. Se eu não me amar também não tenho como amá-la totalmente. Faz parte desse processo”, disse ela.

Então, José Loreto também comentou sobre a ex-mulher. “A gente se reencontra quase todos os dias, né? Está tudo certo. Ainda vamos trabalhar muito juntos. Somos uma família e amigos de profissão. Esse é só o primeiro de muitos [filmes] que ainda teremos”, declarou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!