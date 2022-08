Débora Nascimento e José Loreto falam da convivência após a separação

Débora Nascimento e José Loreto mostram maturidade ao falarem sobre a convivência após o fim do casamento

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 11h45

A atriz Débora Nascimento e o ator José Loreto participaram do lançamento do filme Pacificado nesta semana e falaram sobre a convivência após a separação. Os dois rodaram o filme em 2018, antes da separação, e só agora o filme chega aos cinemas.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, Débora comentou sobre a convivência deles em prol da família, já que eles têm uma filha juntos, a pequena Bella, de 4 anos. “É um assunto íntimo, né? Existe maturidade para lidar, tanto no nível profissional quanto pessoal. O ser humano mais importante da minha vida sou eu e a minha filha. Se eu não me amar também não tenho como amá-la totalmente. Faz parte desse processo”, disse ela.

Então, José Loreto também comentou sobre a ex-mulher. “A gente se reencontra quase todos os dias, né? Está tudo certo. Ainda vamos trabalhar muito juntos. Somos uma família e amigos de profissão. Esse é só o primeiro de muitos [filmes] que ainda teremos”, declarou.

Novo amor de José Loreto

O ator José Loreto está vivendo um relacionamento com a apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann. Os dois assumiram a relação no último final de semana, quando apareceram de mãos dadas e abraçados no show de Caetano Veloso no Rio de Janeiro.

Os dois assumiram a relação em conversa com o site Gshow. Na publicação, José Loreto disse: “Estamos juntos. Tudo me encanta nela”. E Rafa Kalimann revelou o que mais gosta nele. “A generosidade dele é o que mais me encantou”, afirmou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!