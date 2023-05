Carolina Ferraz encanta ao mostrar crescimento da filha caçula: ''Maior presente''

No aniversário da filha, Carolina Ferraz relembra fotos do crescimento da herdeira mais nova e encanta

A apresentadora Carolina Ferraz (55) encantou ao mostrar fotos da filha caçula, Isabel Marins (8). Nesta segunda-feira, 08, dia em que a herdeira mais nova completa oito anos de vida, a famosa fez uma retrospectiva da vida da garota e deu um show de fofura em sua rede social.

Mostrando registros desde quando a garota era uma bebê, a ex-atriz global declarou todo seu amor pela filha na legenda da publicação feita para homenageá-la.

"Hoje minha caçula completa 8 anos de vida. Que alegria é ter você por perto Bebel! Te ver crescer é uma viagem maravilhosa! Sempre a mais alegre, a gargalhada mais gostosa", começou dizendo.

"Sua paixão pelo Pepe seu cãozinho e melhor amigo. Sempre pintando, desenhando, pulando e correndo! Você é a criança mais linda e querida pra mim. Ser sua mãe é o maior presente que recebi na fase adulta, com tantas mudanças sua chegada foi um banho de amor e luz! Nós todos te amamos muito baixinha! Feliz aniversário Bebel", declarou-se a apresentadora.

Além de Isabel Marins, fruto de seu último casamento com o ex-marido, Marcelo Marins, Carolina Ferraz é mãe de Valentina Cohen (28).

Veja as fotos da filha de Carolina Ferraz:

Carolina Ferraz desabafa ao falar do assassinato do seu pai: 'Foi terrível'

A atriz e apresentadora Carolina Ferraz (55) relembrou a morte do seu pai, Ladislau Noel Ferraz, que faleceu quando a artista tinha apenas 14 anos de idade. Ele foi assassinado com seis tiros. Agora, em entrevista no Otalab, do UOL, ela contou sobre o período do luto.

“Foi terrível. E eu acho que por ser a mais nova na minha casa, eu pude sofrer. Eu me descabelei, eu chorei, eu fiquei péssima, eu demorei para superar o luto . Eu vivi muito tempo em luto”, disse ela.

E completou: “Eu era adolescente e foi difícil entender esse processo de dor e do luto. Eu vivi o luto e foi transformador saber que a gente pode sentir dor e que a única maneira de superar a dor é viver aquilo”.

Afastada das novelas há alguns anos, Carolina Ferraz falou que não tem planos de voltar a atuar, mas que não descarta futuros convites. “Nunca direi nunca. Eu sou atriz, amo meu ofício. Sou uma atriz de formação”, afirmou ela, e continuou: “Eu acho que novela, eu já fiz tudo, já trabalhei com todos os diretores, tem uma nova geração de mulheres trabalhando, muito bacanas. Eu trabalhei quando elas estavam começando. Eu tive poucas oportunidades de trabalhar com diretoras mulheres. E foram muito legais as experiências que tive. Eu me dei muito bem com a Amora Mautner, foi muito legal”.