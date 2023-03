“Não quero nunca mais fazer novela”, dispara Carolina Ferraz em momento sincero

Em momento bem sincero, Carolina Ferraz explica porque não pensa em voltar às novelas

A atriz Carolina Ferraz deu uma declaração bem sincera entrevista nesta quarta-feira (8). Lembrada por vários papeis em novelas ao longo de sua trajetória na televisão, ela avisou que espera que nunca mais precise atuar em uma produção para a TV.

“Não quero nunca mais fazer novela”, disse ela ao vivo no ‘Manhã do Ronnie’ (RedeTV!). Na conversa com Ronnie Von, ela disse que está mais feliz em sua carreira como apresentadora.

Nem mesmo sucessos como a Milena de Por Amor ou a Norma de Beleza Pura animam a atriz que agora só pensa em atuar esporadicamente em produções menores.

“Estou muito feliz sem fazer novela (...) Me considero muito mais completa e preparada para fazer qualquer coisa. Vou continuar fazendo cinema, teatro, uma série aqui, outra ali, mas novela não quero mais”, disse.

Carolina Ferraz está há quase três anos apresentando o Domingo Espetacular, na Record TV, desafio que ela aceitou e hoje vive uma fase de profunda alegria. “Estou muito feliz fazendo o que faço”, afirmou.

