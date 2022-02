Carolina Dieckmann resgata cliques com o caçula ainda bebê: ''Ontem era eu que te pegava no colo''

Em clima de TBT, Carolina Dieckmann relembra ensaio com José ainda bebê e se derrete nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 16h50

Nesta quinta-feira, 3, Carolina Dieckmann (43) encantou seus seguidores ao resgatar um clique direto do álbum de família com o filho, José Worcman (14).

A atriz relembrou os bastidores de um ensaio fotográfico com o jovem, ainda bebê, em seu colo, comparando com um clique recente, sendo levantada pelo herdeiro.

“Ainda ontem era eu que te pegava no colo; já hoje…”, brincou ela na legenda da publicação, surpresa com a rapidez com que o menino cresceu.

Pelos comentários, os fãs fizeram chover elogios. “Lindos demais”, disse um. “Amo tanto”, confessou outro. “Está um gato igual a mãe”, declarou mais um.

Recentemente, ao aparecer acompanhada de José e do primogênito, Davi Frota (22), a loira surpreendeu os internautas com a semelhança.