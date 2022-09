Candomblecista, Bruno Gagliasso se declara para o filho, Bless: ''Exu nos colocou juntos nessa vida''

Praticante do candomblé, ator Bruno Gagliasso se derrete pelo herdeiro, Bless, e agradece ao Orixá Exu pelo encontro

CARAS Digital Publicado em 03/09/2022, às 14h27

O ator Bruno Gagliasso (40) usou as redes sociais neste sábado, 03, para fazer uma linda declaração para o seu filho, Bless (7)!

O artista, que está na série espanhola Santo, da Netflix, compartilhou um registro em que o herdeiro, fruto do casamento com Giovanna Ewbank (35), com quem também tem Titi (8) e o pequeno Zyan (2), aparece sentado na mesa de café da manhã. Ao fundo, é possível ver um quadro.

Candomblecista, Gagliasso é filho do Orixá Oxóssi e fez questão de exaltar sua fé ao postar a imagem, citando seu Pai de Santo, Balbino Daniel de Paula, o Obarayi, que aparece no quadro em momento de festa na religião.

"Meu pai Obarayi, meu filho Blessing. Exu, dono dos encontros, nos colocou juntos nessa vida, e eu só tenho a agradecer. Muito Axé, muito aprendizado e um lindo caminho pela frente", declarou Bruno Gagliasso na legenda da postagem.

"O amor é uma grande justiça em nossos caminhos! Asè", disse a pesquisadora Carla Akotirene. "Axé!", "Laroyê", "Que lindo! Axé", "Asé Esú é vida. Esú é luz!", "Que linda foto", "Vocês são lindos demais", "Que coisa mais linda", exaltaram os fãs nos comentários.

Na série espanhola, Santo, que chega ao catálogo da Netflix em 16 de setembro, o brasileiro viverá o policial Cardona, que persegue Santo, o traficante de drogas mais procurado do mundo e que nunca teve o rosto visto. Assim como Bruno, seu personagem segue a mesma religião.

Bruno Gagliasso se derrete ao postar foto do filho, Bless:

Filho de Bruno Gagliasso e Gio Ewbank esbanja fofura atuando em vídeo

Recentemente, Bruno Gagliasso compartilhou em seu Instagram um vídeo do seu filho Bless que encheu a web de fofura! No clipe, Bless aparecia atuando como o personagem Venom. Por meio de um filtro no Instagram, o menino atuava como ele mesmo e como o personagem da Marvel. “Tenho ou não tenho um ator mirim em casa? Por favor, deixe sua sincera opinião”, perguntou o famoso.

