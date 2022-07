Camilla Camargo se declara no aniversário de 3 anos de Joaquim: ''Que benção ser sua mãe''

Completando 3 anos, Joaquim recebe linda homenagem nas redes sociais de Camilla Camargo

CARAS Digital Publicado em 23/07/2022, às 14h17

O clima é de festa na casa de Camilla Camargo (36)! Isso porque neste sábado, 23, o primogênito da atriz, Joaquim (3), está ficando mais velho. Sempre muito carinhosa, é claro que a mãe-coruja aproveitou a data para se declarar.

Em seu Instagram, a filha de Zezé Di Camargo (59) postou um registro fofíssimo no qual o bebê apareceu todo sorridente ao escalar uma árvore.

“Hoje é um dos dias mais importantes da minha vida, o dia que renasci, ou melhor, o dia que a real Camilla nasceu”, começou na legenda. “Há 3 anos eu vivenciava o que eu achava que conhecia, mas não, eu não tinha ideia o que era dar a luz, o que era me tornar mãe”.

“Joaquim, meu coração fora do peito, meu menino luz, que tem o sorriso mais lindo e intenso, que abraça com a alma, que é puro carinho, afeto, amor. Esperto demais, falante demais [risos], curioso demais e que me faz ter a certeza que eu nasci para ser mãe, ser a sua mãe e da Julia”, prosseguiu se referindo à sua caçula.

“Parabéns, meu filho, meu amor, minha vida… Que a vida seja tão linda contigo como você é com ela. Que benção ser sua mãe… Obrigada Leandro Lessa por fazer isso acontecer. Te amo filho, além de mim. Seja feliz, estarei sempre aqui”, desejou Camilla ao final.

Confira o registro que Camilla Camargo usou para celebrar o aniversário de Joaquim:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por camilla_camargo (@camilla_camargo)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!