Camilla Camargo curte momento mãe e filhos com Joaquim e Julia

Mãe coruja! Camilla Camargo mostra chamego com os filhos e encanta a web

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 14h50

No próximo domingo, 12, é celebrado o Dia dos Namorados! Por causa disso, junho acaba sendo considerado o mês do amor.

Com isso em mente, Camilla Camargo (36) decidiu fazer uma linda declaração em suas redes sociais.

E, os escolhidos para serem homenageados foram ninguém menos que Joaquim (2) e Julia (1), seus herdeiros.

No Instagram, a atriz publicou uma foto com cada um dos pequenos. Na primeira imagem ela estava encostando o nariz no da caçula. E, na outra, sorrindo ao abraçar o primogênito.

“Mês do amor”, escreveu apenas na legenda da publicação ao lado de emojis de coração.

Rapidamente, os fãs rechearam o trio de elogios. “Ahhh!”, “lindos”, “filhos são a herança do Senhor”, “quanto amor”, “mamãe maravilhosa”, “parabéns pelos filhotes lindos”, “você é uma mãezona” e “amor incondicional” foram alguns dos comentários deixados no post.

Veja os cliques de Camilla Camargo com Joaquim e com Julia: