Camilla Camargo posta foto fazendo biquinho com os filhos e encanta os fãs: "Tão lindos"

A atriz Camilla Camargo surgiu fazendo biquinho ao lado de Julia e Joaquim e deixou os fãs encantados

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 19h49

Camilla Camargo(37) explodiu o fofurômetro ao compartilhar uma nova foto ao lado dos filhos nesta quarta-feira, 26.

No clique publicado no feed do Instagram, a atriz aparece fazendo biquinho ao lado dos herdeiros, Joaquim (3) e Julia (1), fruto de seu relacionamento com Leonardo Lessa, e deixou os fãs encantados com o registro.

"Tão lindos, que Deus abençoe abundantemente essa família linda", disse uma seguidora ao ver a publicação. "Quanta lindeza reunida", escreveu outra. "Ah que amor. Tão lindinhos", se derreteu uma fã. "Morri de amores", falou mais uma.

Confira a foto de Camilla Camargo ao lado dos filhos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por camilla_camargo (@camilla_camargo)

Homenagem dos pais

Camilla completou 37 anos de vida no dia 17 outubro, e na ocasião ela ganhou uma linda homenagem dos pais, Zilu Camargo (64) e Zezé Di Camargo (60) nas redes sociais.

Zilu Camargo (64) compartilhou um vídeo com vários registros da filha e deixou uma linda mensagem para a aniversariante. "Ela é abrigo, é colo, é ninho, é cais... é o amor personificado em forma de filha! Hoje brindo sua vi(n)da, pois através de você descobri que o amor de mãe nunca se divide... apenas se multiplica! [...]", escreveu a empresária em um trecho da música.

Depois foi a vez de Zezé parabenizar a herdeira. "Hoje é o dia dela, dia da minha princesa @camilla_camargo. Você é mãe, irmã, esposa, profissional, mas para mim sempre será o "meu docinho"!! Doçura essa que está em seu olhar, nas suas palavras, em seu jeitinho de ser. Nenhuma palavra é capaz de expressar o tamanho do meu amor por você. Feliz aniversário filha!!", disse o cantor.

