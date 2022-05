Arthur Aguiar e Sophia surgem dançando juntinhos em vídeo e derretem a web

Alerta de fofura! Voltando de time off, Arthur Aguiar e Sophia dançam 'Casa Revirada'

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 14h39

Desde o final do BBB 22, a vida de Arthur Aguiar (33) com certeza mudou muito.

Após ganhar o programa, ele decidiu ficar um tempo fora das redes sociais e viajar com Maíra Cardi (38) e Sophia (3).

Porém, aos poucos, o ator está voltando à ativa.

Inclusive, nesta segunda-feira, 23, ele usou o Instagram para compartilhar um vídeo muito fofo ao lado da herdeira.

No registro, os dois apareceram lado a lado ao fazerem a coreografia de Casa Revirada, um dos hits atuais do cantor.

“Por aqui tá rolando Casa Revirada com a minha princesa, Sophia…”, disse o pai-coruja no começo da legenda.

“Eu quero saber se as mamães e os papais que me seguem topam gravem dançando com os seus filhos e me marcar! Vocês topam? Quero ver todo mundo dançando e se divertindo, hein!”, pediu ao final.

Os internautas se encantaram pela dupla. “Muito linda essa dançarina”, comentou uma. "Que fofura”, babou outra. “Amor demais”, apontou um terceiro. “Perfeição”, disse mais uma.

Confira o vídeo de Arthur Aguiar e Sophia fazendo a coreografia de Casa Revirada: