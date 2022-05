Arthur Aguiar fala sobre contato com Paulo André e lamenta distanciamento

Arthur Aguiar comentou o distanciamento do amigo e afirmou que quer manter contato com Paulo André

CARAS Digital Publicado em 22/05/2022, às 09h59

No último sábado, 21, Arthur Aguiar (33) comentou no programa Altas Horas o distanciamento que teve com o ex-BBB Paulo André(23).

Questionado por Serginho Groisman (71) se ainda mantinha contato com o atleta, o campeão do BBB 22 respondeu que os dois ainda não tiveram tempo de conversar.

O primeiro contato de Arthur com PA foi para parabenizá-lo por ter conseguido um contrato com uma agência de modelos. "Mandei uma mensagem parabenizando, dizendo que tudo aquilo que falei na casa era verdade, que realmente gosto muito dele, que é um cara legal, que gostaria de manter amizade", comentou o cantor.

Mesmo com um pouco de demora, o mais novo comentarista esportivo da TV Globo respondeu o marido de Maíra Cardi(38). "Demorou um tempo, ele me respondeu, agradeceu e disse que estava recebendo muitas informações, que a cabeça dele estava muito bagunçada e que iria me chamar, mas até hoje não me chamou", contou o pai de Sophia(3).

Arthur ainda comentou no Altas Horas que tem um carinho grande por PA, Pedro Scooby (33) e Douglas Silva (33) e que gostaria de manter contato com os participantes do Big Brother Brasil 22.

"Continuo aqui, aberto, se eles quiserem manter uma amizade, porque são pessoas que eu gosto. Desejo tudo de melhor para eles, mas não posso obrigar ninguém a querer ser meu amigo e falar comigo. Tudo que eu entreguei no programa para eles foi de coração. Espero que um dia a gente possa se encontrar", revelou Arthur Aguiar.

Recentemente, os ex-BBBs Laís Caldas (30) e Gustavo Marsengo (31) revelaram em entrevista que não convidariam Arhtur para seu jantar de noivado.