Antes do trabalho, Ticiane Pinheiro acompanha a caçula em atividade na escola

Mãe presente, Ticiane Pinheiro acompanha Manuella em atividade escolar antes de ir para o trabalho na Record TV

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou que dá um jeito de ser presente na rotina das filhas, mesmo trabalhando bastante. Antes de ir para o Hoje Em Dia, nesta terça-feira, 19, a loira conseguiu marcar presença em uma atividade na escola da herdeira caçula, Manuella.

Em seus stories na rede social, a loira compartilhou vídeos do momento fofíssimo com a filha, fruto de seu casamento com o jornalista César Tralli. Com a pequena, a famosa plantou flores no colégio e curtiu a atividade especial.

"Meu amor. Às vezes nos desdobramos para ver um sorriso no rosto dos nossos filhos. Plantamos, sorrimos e colecionamos memórias", falou ela sobre fazer questão de acompanhar a pequena na escola.

Ainda nos últimos dias, Ticiane Pinheiro explicou a ausência da filha mais velha, Rafaella Justus, do casamento anterior com Roberto Justus, em uma viagem de feriado com toda a família.

Veja o momento de Ticiane Pinheiro com Manuella na escola:

Ticiane Pinheiro mostra fotos de primeira viagem internacional de Manuella

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou fotos da viagem de férias que curtiu em julho, em Barcelona, na Espanha. Em um parque de diversão temático, a loira surgiu na companhia do marido, o jornalista global César Tralli, e das filhas, Rafaella Justus, de 14 anos, e Manuella, de 4.

A viagem internacional foi a primeira que a caçulinha de Ticiane Pinheiro e Tralli faz para fora do Brasil. Até então o casal só ia com as garotas para destinos no país. Há mais de uma semana, os jornalistas estão curtindo com a família um pouco da cultura da Espanha.

"Construindo memórias", escreveu a comunicadora da Record TV ao revelar alguns cliques do dia que tiveram no parque e encontraram os personagens da Vila Sésamo.