Ticiane Pinheiro explica ausência de Rafa Justus em viagem: ''Era com ele''

Após mostrar fotos de viagem de feriado com a família, Ticiane Pinheiro explica motivo da primogênita não estar presente

A apresentadora Ticiane Pinheiro aproveitou o feriado prolongado para fazer uma viagem especial com César Tralli e sua família. Na rede social, a loira compartilhou os cliques ao lado da mãe, Helo Pinheiro, dos irmãos e sobrinhas.

Além de seus parentes, alguns familiares do marido também marcaram presença na viagem e os internautas notaram a ausência da primogênita de Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus, fruto do casamento que a artista teve com Roberto Justus.

Ao ser questionada onde estaria a jovem, de 14 anos, a comunicadora da Record TV explicou que a herdeira mais velha estava com o pai. "Rafa está no sítio do pai. Esse final de semana era com ele", colocou uma carinha triste por sentir falta da garota.

Ainda recentemente, Rafaella Justus impressionou ao mostrar o quarto que está sendo construído para ela na fazenda de Roberto Justus. Com closet e banheiro privados, a menina terá mais um cômodo feito exclusivamente com seu gosto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Quem é a filha de Ticiane Pinheiro? Jovem tem mais de 1 milhão de seguidores

Dona de um perfil com mais de 1,4 milhão de seguidores, a jovem influenciadora Rafella Pinheiro Justus chamou atenção ao ter a decoração de seu quarto revelada. Filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, a jovem tem 14 anos e nasceu com uma síndrome no crânio.

Conhecida também como Rafinha, a filha da apresentadora Ticiane Pinheiro nasceu em 2009, com a síndrome estenose crânio-facial, também chamada também de cranioestenose. A má formação faz com que o crânio é diagnosticada apenas após o nascimento do bebê.

Aos três anos de idade, ela fez seu primeiro trabalho publicitário para a marca de uma de suas irmãs, e também passou por uma cirurgia na face para corrigir a má formação óssea do crânio em razão da estenose crânio-facial.

Em seu perfil do Instagram, a jovem influenciadora compartilha diversos registros ao lado de sua família. Seu pai é casado com Ana Paula Siebert desde o ano de 2015, e, além de Rafinha, tem outros quatro filhos: Fabiana, Luiza, Ricardo e Vicky, de seu último casamento.