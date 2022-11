Angélica mostra as fotos da primeira comunhão da filha, Eva

Angélica revela momentos especiais da primeira comunhão da filha, Eva: 'Dia de fé e gratidão!'

A apresentadora Angélica (48) ficou encantada ao acompanhar mais um momento importante na vida da filha caçula, Eva (10), fruto do casamento com Luciano Huck (51). Nesta quinta-feira, 10, ela relembrou as fotos da primeira comunhão da herdeira na Igreja Católica.

Ela exibiu imagens do look da filha, que apareceu deslumbrante com um vestido branco, e também de momentos da cerimônia religiosa e posando com a herdeira.

“TBT de um dia especial! Dia de fé e gratidão! Primeira comunhão da nossa Eva Huck. Muito amor!”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Angélica e Luciano Huck também são pais de dois adolescentes: Joaquim, de 17 anos, e Benício, de 15 anos.

Angélica se declara para Luciano Huck

No dia 30 de outubro, a apresentadora Angélica (48) e o empresário Luciano Huck (51) completam 18 anos de casados! E para celebrar a data tão especial, a loira publicou um vídeo em suas redes sociais com fotos de momentos que os pombinhos passaram juntos nesse tempo.

“Meu amor, 18 anos de casados! Completamos nossa ‘maioridade’! Nossa história é tão linda e de tanto aprendizado que hoje sou só gratidão! A você, a nossos filhos e a Deus que nos uniu nesta jornada linda que é a vida! TE AMO! Ps: a música é de 2001 mas eu já cantava pra você! @lucianohuck”, escreveu Angélica na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.