Andréia Sadi explode o fofurômetro ao mostrar primeira vez dos filhos no estádio

A jornalista Andréia Sadi deu detalhes sobre a primeira vez dos filhos gêmeos, João e Pedro, em um estádio de futebol

A jornalista Andréia Sadi usou as redes sociais nesta quarta-feira, 19, para dividir um momento muito especial que viveu com os filhos gêmeos, João e Pedro, que estão com dois anos, fruto de seu relacionamento com o jornalista esportivo André Rizek.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora do Estúdio i, da GloboNews, mostrou os filhos assistindo pela primeira vez a um jogo de futebol no estádio. Nas imagens, os meninos aparecem animados no meio da torcida.

Sadi, que são-paulina, contou que os filhos foram ao estádio do Clube Atlético Juventus, na famosa rua Javari, no bairro da Mooca, em São Paulo, e relembrou quando era criança e era levada pelo pai aos jogos de futebol.

"Acho que as memórias mais incríveis da minha infância com meu pai têm a ver com estádio de futebol. Eu penso no Morumbi e vem toda uma memória afetiva... Até lição de casa eu fazia no estádio (chocante ter passado de ano em matemática, eu sei)", lembrou ela.

Depois, a jornalista falou sobre a primeira vez de João e Pedro no estádio. "Agora, nada mais emocionante do que ver os gêmeos a-ma-rem a 1ª vez num jogo… curtir a torcida, cantoria - e inesquecível ter sido na rua Javari!! D+! Futebol é amor", acrescentou ela.

Por fim, Andréia confessou que não vê a hora de levar os pequenos em outros estádios. "Agora partiu Morumbi... Itaquerão... Maracanã- and counting (em breve... mamãe ainda tomando coragem)", finalizou a postagem.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Sadi (@sadiandreia)

Sadi posa com os filhos durante trabalho

Recentemente, Andréia Sadi encantou ao compartilhar cliques de sua rotina com seus filhos gêmeos, João e Pedro, de dois anos de idade. Discreta com sua vida pessoal, na manhã ela surpreendeu ao exibir as fotos inéditas na companhia dos herdeiros.

Trabalhando em home office, a comunicadora deixou o glamour de lado e fez questão de mostrar a vida real da maternidade como ela é. Andréia chamou a atenção ao aparecer, sem maquiagem, com a cara lavada e com os filhos no colo, enquanto trabalhava de casa. "'Baby office', 'Como você dá conta de tudo?'. Assim: não dando", disse ela em um trecho da publicação.