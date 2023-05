Filhos de Andréia Sadi surgem no colo da mãe durante o trabalho: "Baby office”

Andréia Sadi mostrou vida real da maternidade ao dar colo para os filhos durante momento de trabalho

A jornalista política Andréia Sadi (36) encantou ao compartilhar cliques de sua rotina com seus filhos gêmeos, João e Pedro, de dois anos de idade. Discreta com sua vida pessoal, na manhã desta sexta-feira, 19, ela surpreendeu ao exibir as fotos inéditas na companhia dos herdeiros.

Trabalhando em home office, a comunicadora deixou o glamour de lado e fez questão de mostrar a vida real da maternidade como ela é. Andréia chamou a atenção ao aparecer, sem maquiagem, com a cara lavada e com os filhos no colo, enquanto trabalhava de casa.

" 'Baby office', 'Como você dá conta de tudo?'. Assim: não dando. Acordando parecendo um panda porque nem sonhar conseguir tirar make porque voltou tarde do trabalho e babys gripados numa belíssima rave da madrugada, dando colo e digitando e apurando ao mesmo tempo", iníciou ela.

E continuou: "Atendendo ao telefone e repetindo em voz alta para eles a apuração da manhã como se fosse uma histórinha para que SE SINTAM PARTE do “trabaio” da mamãe e esperando minha vez de se alimentar já que ARIANERS INVADIRAM o prato da tauriner. E assim vamo que vamo", desabafou sobre sua vivência.

Nos comentários da publicação, a cena foi considerada "fofa" pelos internautas que logo reagiram. "Amei repetindo a apuração em formato de historinha! Criatividade", "Te achei ainda mais linda assim, acordando", "É insano. Não dou conta de um", "Força guerreira!!", disseram alguns.

Nos últimos dias, os filhos gêmeos de André Rizek (47) e Andréia Sadi surgiram enormes em nova foto publicada pelo jornalista.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ANDRÉIA SADI:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Sadi (@sadiandreia)

