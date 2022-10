Ana Paula Siebert posta vídeo fofo de Vicky brincando e encanta: ''Lindeza''

Modelo Ana Paula Siebert se derrete ao mostrar Vicky, do casamento com Roberto Justus, se divertindo como cozinheira

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 09h56

A modelo Ana Paula Siebert (34) encheu seu feed de amor ao compartilhar um vídeo encantador da filha em momento de diversão!

No domingo, 30, a influenciadora digital babou ao mostrar Vicky (2), fruto do seu casamento com o empresário Roberto Justus (67) brincando de cozinheira. Nas imagens, a pequena aparece mostrando para a mamãe coruja e para a avó, Inês Boeing, as comidas que "cozinhou".

A garotinha esbanjou fofura e simpatia ao exibir as comidinhas e trocar a palavra "cupcake" por "pancake". "Quem quer experimentar o “PUNKcake” da Vicky?", brincou Ana Paula na legenda do post em seu perfil no Instagram.

"Tão bom estimular essa criatividade logo de pequenininha", disse uma seguidora. "E a unha pintada? Hahaha", reparou outra. "Muita fofura e lindeza", falou uma terceira. "Se tem mais linda, não sei", babou mais uma.

Confira o vídeo postado por Ana Paula Siebert de Vicky brincando:

Ana Paula Siebert mostra Vicky ao lado da irmã, Rafa Justus

Ana Paula Sibert encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um momento foto entre Vicky e Rafaella Justus (13). Na postagem feita no feed do Instagram, as irmãs aparecem abraçadas na beira da piscina, usando biquínis estilosos. Elas, aliás, estão aproveitando alguns dias de férias em Campos do Jordão. Ao dividir o registro, a influencer se derreteu. "Sisters", escreveu ela, acrescentando um emoji de coração.

