Ana Paula Siebert encanta ao mostrar Vicky ao lado da irmã, Rafaella Justus: "Princesas"

Ana Paula Sibert (34) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um momento foto entre Vicky (2) e Rafaella Justus (13).

Na postagem feita no feed do Instagram, as irmãs aparecem abraçadas na beira da piscina, usando biquínis estilosos. Elas, aliás, estão aproveitando alguns dias de férias em Campos do Jordão. Ao dividir o registro, a influencer se derreteu. "Sisters", escreveu ela, acrescentando um emoji de coração.

Os internautas ficaram encantados com os clique entre irmãs. "Lindas", disse uma seguidora. "Que amor", comentou outra. "Duas princesas", falou uma internauta. "Que lindezas. Que Deus abençoe", escreveu uma fã.

Vale lembrar que Vicky é fruto do casamento de Ana Paula com Roberto Justus (67). Já Rafaella é filha do empresário com a apresentadora Ticiane Pinheiro (46).

Confira a foto de Rafa Justus e Vicky juntas:

Antes e depois do corpo

Ana Paula Siebert usou as redes sociais para comentar sobre as mudanças em seu corpo com o passar dos anos! A influenciadora digital compartilhou fotos em que aparece de biquíni, fazendo comparação de seu corpo com um clique antigo de 7 anos atrás. "Essa foto é de 2015 em Maldivas... eu tinha 5 kg a menos do que hoje. Minha lua de mel hahaha Gente, que diferente!", disse ela.

