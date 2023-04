Ana Paula Siebert combina look com a filha ao curtir parque de diversões: "Ela ama"

A influenciadora digital Ana Paula Siebert mostrou a reação da filha ao andar de montanha-russa na Disney

Nesta quarta-feira, 12, Ana Paula Siebert (35) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um vídeo fofo ao lado da filha, Vicky (02), fruto de seu casamento com o empresário Roberto Justus (67).

As duas estão em Orlando, nos Estados Unidos, e a mamãe coruja decidiu levar a herdeira para aproveitar o dia no parque da Disney. No registro encantador, a influenciadora digital mostra a reação da filha ao andar de montanha-russa.

"Sumida por aqui, por esse sorriso. Nosso primeiro dia na Disney com a montanha-russa que ela ama! Vale a pena assistir essa alegria", escreveu a famosa, que combinou o look com Vicky: uma camisa verde e shorts jeans.

Os internautas ficaram admirados com a fofura de Vicky. "Ana, essa menina é demais!!! Super corajosa!!!! Super companheira!", disse Sacha Chryzman, ex-mulher de Roberto Justus. "Perfeitas! Aproveitem cada momento desse lugar mágico!", escreveu uma seguidora. "Ela é muito esperta e corajosa", falou uma fã.

Confira o vídeo de Ana Paula com Vicky:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula rebate críticas

No último sábado, 08, Ana Paula Siebert se revoltou com um seguidor após ser questionada se em algum momento já foi sustentada pelo marido, o empresário Roberto Justus (67). Enquanto interagia com os fãs na caixinha de perguntas, a modelo foi criticada e taxada de interesseira por seu casamento com Justus, o que a deixou bem incomodada.

"Se sente esperta ou inteligente? Afinal, deu sorte na escolha do rico né, já que você não é". Sem papas na língua, Siebert não poupou argumentos para responder. "Não nasci rica, mas nasci esperta/inteligente/esforçada o suficiente para construir meu patrimônio. Trabalho desde os 14 anos... e ainda tive a sorte de encontrar um homem que além de ser um companheiro incrível, me abriu muitas portas e me apoia em tudo...", disse ela em um trecho da resposta.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!