Vestido 'a vácuo'? Gkay se inspira em Kim Kardashian em vestido justíssimo e arranca risada de seus fãs

A influenciadora Gkay postou um vídeo sofrendo para subir uma escada por causa de um vestido justíssimo, igual Kim Kardashian

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 14h24

Gkay (29) divulgou um vídeo hilário, no qual a influencer sofre para subir uma escada devido a um vestido justíssimo. A escolha de look foi usada para um evento em São Paulo, e contou com uma longa saia cheia de tiras e correntes, no look all black, inteiro de couro. Nos pés, a famosa escolheu uma bota de salto altíssimo e não escondeu o perrengue para subir as escadas dos seus fãs.

O vídeo foi divulgado pela influenciadora em seu Instagram e logo gerou risadas e comparações a um episódio parecido que Kim Kardashian (42) passou. Em setembro de 2022, a socialite estadunidense usou um vestido longo 'a vácuo' no Milão Fashion Week, e teve que subir as escadas com ajuda, e dando pulinhos em cada degrau.

Os seguidores da Gkay se divertiram nos comentários: "Literalmente um perrengue chic", "Já está imitando muito a Kim Kardashian", "Só fico pensando como faz para ir ao banheiro", "O que importa é o close, não importa como, mais a gente dá um jeito né, hahaha, LENDA"

