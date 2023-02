Quem era Gabriel Netto? Tiktoker de 20 anos morreu afogado em Minas Gerais

Gabriel Netto vivia na roça com a família, andava a cavalo e ganhou fama no Tik Tok com vídeos humorísticos

Com apenas 20 anos, o tiktoker Gabriel Netto morreu afogado no último fim de semana na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele foi mergulhar em uma represa e ficou inconsciente debaixo da água. Alguns minutos depois, amigos conseguiram retirá-lo do local, mas o jovem não resistiu e morreu. O jovem, que vivia na roça com a família e andava a cavalo, ganhou fama no Tik Tok, ao gravar vídeos humorísticos.

Em 2021, o jovem teve o primeiro vídeo que viralizou nas redes sociais e, desde então, vinha colecionando seguidores de todo o Brasil. Em apenas dois anos, ele acumulou mais de um milhão e meio de seguidores na internet.

Gabriel Netto vivia na roça com a família, e parte das suas postagens mostrava a rotina interiorana do jovem, com hábitos como andar a cavalo. Os vídeos do Tik Tok, que no geral eram humorísticos, consistiam em imitações, trolagens e pegadinhas com a família.

A irmã do Tiktoker, Aline Netto, comunicou a morte do jovem pelo Instagram: "Mesmo sabendo que um dia a vida acaba, nunca estamos preparados para perder alguém. Gabriel deixou um legado, fez muita gente sorrir e deixou muita saudade agora. É com muita dor e tristeza que eu, irmã de Gabriel, venho deixar forças para todos os fã dele".

"Vamos sempre lembrar dele com felicidade. Apesar da dor e saudade ele deixou lembranças maravilhosas. Que ele tenha um bom descanso e olhe por nós de onde estiver. Com certeza está brilhando no céu e é muito orgulhoso de todos nós. Assim como nós estamos orgulhosos do menino incrível e sonhador que ele era", continuava a mensagem, que também foi postada na conta do rapaz.