Dancinhas e lifestyle: Conheça as influenciadoras mais populares do Tiktok em 2023

Jovens influenciadoras estão construindo um verdadeiro império a partir do Tiktok

Poderosas e com milhões de seguidores aos seus pés, uma série de influenciadoras estão construindo um verdadeiro império a partir de conteúdo no TikTok. Seja com vídeos de dancinha ou mostrando a rotina luxuosa, jovens como Luara Fonseca (17) e Vanessa Lopes (21) estão dominando as redes sociais.

Uma das plataformas queridinhas do momento, o Tiktok teve seu maior crescimento nos últimos dois anos, em meio a pandemia do COVID-19. Na mesma época, influenciadores dos mais diversos gêneros surgiram pelo Brasil, mostrando que estavam levando o isolamento de uma forma diferente apesar do momento de tensão global.

Conheça agora alguns nomes que surgiram no TikTok e passaram a engajar ainda mais as redes sociais brasileiras nos últimos anos.

Luara Fonseca

A cara da geração Z, a garota tem apenas 17 anos e conta com mais de 22 milhões de seguidores em seu perfil. Por lá, ela costuma compartilhar vídeos divertidos sobre sua rotina, dancinhas e, claro, momentos super fofinhos ao lado de seu namorado, Matheus Albino.

Rebeca Barreto

Conhecida principalmente por seu conteúdo de dança e memes, ela é uma das influenciadoras mais populares da plataforma e conta com mais de 25 milhões de seguidores. Com um ótimo relacionamento com celebridades e outros influenciadores, a gata também sempre compartilha vídeos de trends recheado convidados especiais.

Vanessa Lopes

A pernambucana tem mais de 27 milhões de fãs apenas no Tiktok, mas também conta com vários admiradores em outras redes sociais como Twitter e Youtube. Ela é famosa por seus vídeos de dança e também por mostrar seu lifestyle luxuoso. Recentemente ela decidiu investir na carreira de cantora e lançou uma música em parceria com a funkeira Gabily.

Vivi Wanderley

Atualmente com pouco mais de 13 milhões de seguidores no Tiktok, ela faz parte do grupinho de jovens artistas que despontaram na internet apenas nos últimos anos. Aos 21 anos, a cantora também é uma das herdeiras mais ricas do país. No último mês parou as redes sociais ao lançar um clipe arrasador para a música Playground, sendo apontada como a nova aposta do pop nacional.

Maria Clara Garcia

Com apenas 19 anos, a garota também é uma das mais populares do Tiktok, onde costuma postar vídeos dançando funk e registros divertidos com amigos. Atualmente ela tem mais de 20 milhões de seguidores em seu perfil.

Malu Borges

Do tipo patricinha milionária, a influencer conta com o número mais baixo da lista - 3 milhões de seguidores - mas seu engajamento e poder de viralizar é surpreendente. A loira facilmente bate a marca de 1 milhão de visualizações com suas postagens e já virou destaque entre as personalidades da moda nacional.