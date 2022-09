Karoline Lima debocha de jogadores da seleção depois de descobrir atitude contra ela

A ex de Éder Militão, Karoline Lima, descobre através de seus seguidores que alguns jogadores da seleção pararam de seguir ela

Nesta sexta-feira, 30, a modelo e influenciadora Karoline Lima (26) foi informada por seus seguidores que alguns dos jogadores da seleção brasileira teriam dando “unfollow” nela, depois que sua relação com Éder Militão (24) acabou.

Depois que abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, um fã disse para a loira fazer uma limpa em suas redes sociais, visto que algumas pessoas teriam deixado de seguir ela, mas ela ainda os seguia.

“Faz uma limpa nesse Insta, hein. Tem uma galera que te apagou e você ainda segue. Apaga esse povo”, disse o seguidor. Confusa, Karoline perguntou: "Quem, gente? Sou meio lenta nessas coisas, fico vendo isso não. Me mandem aí quem são os quengo”, brincou.

Ao descobrir, ela retornou aos stories para falar com seus seguidores. “Ih gente… e não é que foi mesmo? Vai com Deus, meus amores”, debochou ela, mandando um beijo. “Vem hexa”, completou com muito deboche a loira.

Mesmo não falando quem eram as pessoas que teriam deixado de seguir ela, os seguidores detetives de Karoline já chegaram à uma resposta: Neymar Jr, Vinícius Jr e Rodrygo Goes. Os três são companheiros de Éder Militão na Seleção Brasileira, sendo que Vini e Rodrygo também jogam ao lado do zagueiro papai do filho de Karoline no Real Madrid.

Karoline Lima debocha de jogadores - Créditos: Reprodução / Instagram

