Gabi Martins usa look sexy de Halloween para show em Foz do Iguaçu: "Beleza Pura"

A cantora Gabi Martins surgiu com um look de dia das bruxas em suas redes sociais para apresentar show no sul do país!

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 13h30

Gabi Martins (25) arrasou em um look de Halloween! A cantora apareceu em suas redes sociais em uma fantasia sexy e descolada com uma maquiagem diferente para apresentar um show em Foz do Iguaçu! Conhecida pelas produções inéditas, a famosa sempre traz looks diferntes e dessa vez a escolha foi um look all black!

O visual contou com um vestido coladinho, em um tecido preto brilhante, com detalhes em vazado na cintura e um pingente redondo brilhante! O look maravilhoso contou também com uma luva de renda em uma das mãos como acessório! Nos pés, ela usou uma bota de cano médio em branco e preto, no estilo clássico de moda sertaneja! Ficou perfeito!

A maquiagem escolhida para combinar foi chamativa, com um esfumado nude, cílios muito volumosos, um bocão com batom preto matte e desenhos feitos com delineador entola da boca da famosa!

De biquíni e saia curtinha, Gabi Martins ostenta corpaço em vídeo dançando: ''Espetáculo''

A ex-BBB também sabe dançar! Gabi arrancou elogios ao aparecer dançando de biquíni em suas redes sociais! Ao som de Te Love, de Kevi Jonny, a famosa recebeu uma chuva de elogios!

Nos comentários os seguidores foram à loucura: "Beleza Pura", "Olha o estilo da gata! Só para quem pode!", "Perfeitaaaaaaaaaa!!"