De biquíni e saia curtinha, Gabi Martins ostenta corpaço em vídeo dançando: ''Espetáculo''

Cantora e ex-BBB Gabi Martins exibe abdômen sarado e rouba a cena ao surgir rebolando de biquíni vermelho em registro na web

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 07h54

A cantora Gabi Martins (25) chamou atenção nas redes sociais ao exibir seu gingado na quarta-feira, 05, enquanto curtia dia de sol!

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a mineira surpreendeu os seguidores ao ostentar seu corpaço escultural. Animada, a ex-BBB mostrou todo seu rebolado e arrasou na coreografia da canção Te Love, de Kevi Jonny, recebendo chuva de elogios.

Com os cabelos soltos e look ousado, um conjuntinho vermelho de biquíni e saia bem curtinha, a loira deixou à mostra as pernas saradas, a cintura fininha e o shape impecável.

"Bebê eu te loveeeee. Música tooo!", escreveu Gabi Martins ao legendar a postagem.

"Lindaaaa", elogiou Marcela Mc Gowan nos comentários. "Maravilhosa", "Ela dá o nome", "Perfeita demais da conta. Adorei", "Gata", "Perfeição", "Musa maravilhosa", "Um espetáculo", "Arrasou", "Que perfeição de mulher linda", "Dança demais", elogiaram os fãs.

Confira Gabi Martins dançando de biquíni vermelho:

Gabi Martins posa de look justíssimo e encanta

Recentemente, Gabi Martins impressionou ao exibir corpaço torneado em um look coladíssimo. A loira apostou em um conjuntinho de couro verde e roubou a cena ao deixar suas curvas saradas à mostra. Nos registros, a ex-BBB apareceu toda arrumada, pronta para se apresentar, e causou ao exibir seu decote saltando no cropped justíssimo. Ostentando sua barriga sarada e seus pernões definidos, Gabi Martins esbanjou beleza com muito estilo ao arrematar o look com vários acessórios brilhantes e uma bota também metalizada.

