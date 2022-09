Felipe Neto responde se está vivendo romance com Gkay

Rumores de que Felipe Neto estaria vivendo um affair com Gkay estão rodando a internet

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 15h44

Através de uma caixinha de perguntas em suas redes sociais, o youtuber e influenciador Felipe Neto (34) respondeu sobre os rumores de que estaria vivendo um romance com a influenciadora e comediante Gkay (29).

Na caixinha, um seguidor de Felipe colocou: “Você e a Gkay estão se pegando?”. Então, o empresário respondeu: “Não, somos amigos”, negando os boatos que surgiram, recentemente, na internet.

Vale lembrar que Felipe saiu em defesa da influenciadora após seu novo visual ser duramente criticado nas redes sociais. “Muita gente precisa sentir repulsa por gente bem-sucedida para se sentir melhor. Aí quando a Gkay faz uma transformação chocante assim, essas pessoas sentem espasmos de alegria. De repente, elas podem criticar sabendo que a maioria vai bater palma. A ofensa vira terapia numa vida vazia", escreveu o youtuber.

Felipe Neto fala sobre affair com Gkay - Créditos: Reprodução / Instagram

Felipe Neto é chamado de 'gente inferior' por Tiago Leifert e rebate: ''Odeia pobre''

Tiago Leifert fez uma live no canal 3 na Área, ao lado de Rica Perrone e Fui Clear, quando Rica disse: "Queria te parabenizar, porque você é oficialmente um desafeto de Felipe Neto. Você atingiu um patamar notável na sua incrível trajetória".

"Nós estamos aqui falando de Seleção Brasileira, Copa do Mundo, Neymar. Vamos manter o nível alto e voltar a falar de futebol do que perder tempo com galerinha de Twitter, trolzinho de Twitter, dona não sei quem, Felipe não sei quem lá. A gente está falando aqui de Copa do Mundo, a gente está olhando para o maior evento do mundo. Vamos honrar vocês [espectadores da live] com conteúdo e não ficar falando de gente inferior", rebateu Leifert.

"O trol quer atenção, acima de tudo, ele quer atenção. Às vezes, ele vai longe e comete crimes, mas a gente sabe quando ele quer atenção. No fundo, ele é carente, ele quer um abraço e carinho. Só que ele não fala isso", disse ainda o apresentador.

Felipe Neto, por sua vez, não ficou calado ao ser criticado pelo jornalista ex-Globo, e disse em seu Twitter: "Tiago Leifert me chamando de 'gente inferior' é perfeito. É o resumo exato de como ele se enxerga, só que sempre escondia... Agora todo mundo pode ver quem o cara é. Ser chamado de 'gente inferior' por um sapatênis 'faria limmer' que odeia pobre é literalmente um elogio. Agora vocês entendem o 'pagamos o seu salário!' que ele falou pro Ícaro Silva, né? O cara se vê numa casta superior, de fato. O problema ali é profundo na cabeça do playboy. Enfim, melhor parar de chamar o rapaz de playboyzinho, senão ele foge pra Miami", disse.