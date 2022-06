Felipe Neto é chamado de 'gente inferior' por Tiago Leifert e rebate: ''Odeia pobre''

Apresentador Tiago Leifert detona Felipe Neto nas redes sociais após ser criticado e o youtuber responde

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 08h45

O apresentador Tiago Leifert (42) e Felipe Neto (34) trocaram alfinetadas nas redes sociais na última segunda-feira, 06.

O ex-comandante do Big Brother Brasil fez uma live no canal 3 na Área, ao lado de Rica Perrone e Fui Clear. Durante a transmissão, Rica disse: "Queria te parabenizar, porque você é oficialmente um desafeto de Felipe Neto. Você atingiu um patamar notável na sua incrível trajetória".

"Nós estamos aqui falando de Seleção Brasileira, Copa do Mundo, Neymar. Vamos manter o nível alto e voltar a falar de futebol do que perder tempo com galerinha de Twitter, trolzinho de Twitter, dona não sei quem, Felipe não sei quem lá. A gente está falando aqui de Copa do Mundo, a gente está olhando para o maior evento do mundo. Vamos honrar vocês [espectadores da live] com conteúdo e não ficar falando de gente inferior", disparou Leifert.

"O trol quer atenção, acima de tudo, ele quer atenção. Às vezes, ele vai longe e comete crimes, mas a gente sabe quando ele quer atenção. No fundo, ele é carente, ele quer um abraço e carinho. Só que ele não fala isso", disse ainda o apresentador.

Após a repercussão do comentário do jornalista, Felipe Neto não deixou barato e fez questão de responder Tiago em seu Twitter.

"Tiago Leifert me chamando de 'gente inferior' é perfeito. É o resumo exato de como ele se enxerga, só que sempre escondia... Agora todo mundo pode ver quem o cara é", escreveu.

"Ser chamado de 'gente inferior' por um sapatênis 'faria limmer' que odeia pobre é literalmente um elogio", acrescentou Neto, que ainda recordou a polêmica de Tiago Leifert com o ator Ícaro Silva (35).

"Agora vocês entendem o 'pagamos o seu salário!' que ele falou pro Ícaro Silva, né? O cara se vê numa casta superior, de fato. O problema ali é profundo na cabeça do playboy. Enfim, melhor parar de chamar o rapaz de playboyzinho, senão ele foge pra Miami", concluiu.

Vale ressaltar que os dois começaram a trocar farpas depois de Leifert dizer que não votaria nem em Lula (PT), nem em Bolsonaro (PL) nas próximas eleições. Neto criticou a posição do jornalista de votar nulo. "Se de um lado tem um genocida, assassino, aliado de milícias, corrupto, vagabundo que não trabalha, que destruiu a economia, destruiu a imagem do país no mundo, entregou a Amazônia, exterminou povos indígenas… E você vota nulo porque está alinhado com um discurso de elite… você é um nojo. Surpreende um total de 0 pessoas", postou Neto.

Tiago Leifert desabafa sobre tratamento da filha

Recentemente, Tiago Leifert desabafou ao comentar sobre a luta da filha, Lua (1), fruto do casamento com Daiana Garbin, contra o câncer nos olhos, chamado de retinoblastoma. Em participação no podcast Cara a Tapa, ele relembrou o motivo para ter demorado para revelar sobre a doença da filha publicamente. “Demorei para falar no assunto porque não tinha condição. Hoje eu tenho condição, nem choro mais. Estou totalmente conformado e a gente está na batalha, na luta. E é muito mais uma coisa de 'vamos para o pau' do que ficar 'por que aconteceu isso comigo?'”, disse ele.

Confira a troca de farpas de Felipe Neto eTiago Leifert: