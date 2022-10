Felipe Neto mostra sua transformação e choca seguidores

Youtuber Felipe Neto compartilhou seu antes e depois e levou os internautas à loucura

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 22h08

O youtuber Felipe Neto (34) chocou os internautas ao mostrar sua transformação no período de 12 anos. Nesta sexta-feira, 30, o empresário usou seu Twitter para publicar uma foto onde aparece o antes, de quando tinha 23 anos, e o agora, com 34.

Nas fotos, podemos perceber mudanças muito grandes na aparência do influenciador, com mais músculos e tatuagens que acumulou ao longo dos anos que viveu.

Os internautas foram à loucura com a postagem, elogiando e repercutindo muito as fotos do criador da Parafernalha. “Tá igual vinho: quanto mais velho, melhor”, comentou um. “Um grande gostoso você ficou!”, exclamou outro.

Veja o post de Felipe Neto com sua transformação:

23 anos // 34 anos pic.twitter.com/mulUnizWSg — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) September 30, 2022

Além disso, no Instagram, Felipe utilizou a mesma foto de regata mostrando os músculos para enaltecer a evolução de sua vida. “Se eu falasse pro Felipe de 16 anos que um dia ele iria poder usar regata sem sentir vergonha do próprio corpo, ele ficaria muito feliz”, escreveu o youtuber.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Neto 🦉 (@felipeneto)

Felipe Neto responde se está vivendo romance com Gkay

Através de uma caixinha de perguntas em suas redes sociais, o youtuber Felipe Neto falou sobre os boatos de que estaria em um romance com a influenciadora Gkay (29).

Um seguidor de Felipe colocou: “Você e a Gkay estão se pegando?”. Então, o empresário respondeu: “Não, somos amigos”, negando os boatos que surgiram, recentemente, na internet.