Ex-assistente processa Khloé Kardashian

A socialite Khloé Kardashian está sendo processada por um ex-funcionário que afirma que a celebridade violou leis trabalhistas

A socialite estadunidense Khloé Kardashian está sendo processada por um ex-assistente, que afirma que a influenciadora violava os direitos trabalhistas. Segundo o TMZ, o ex-funcionário é Matthew Manhard, que trabalhou com ela entre o começo de 2019 e o final de 2022, e foi demitido quando voltou do trabalho após ter ficado afastado por uma lesão no joelho.

Segundo o ex-funcionário, trabalhar para a Kardashian era um "total pesadelo", ela não pagava horas extras de trabalho, ele acabava trabalhando por cerca de 12 horas por dia, eram tantas tarefas que ele acabava não conseguindo tirar os horários de descanso legalmente exigidos. Foi então que Matthew decidiu tomar medidas legais para lidar com a situação. Em contrapartida, o advogado da famosa afirmou outra versão da história e negou as acusações do ex-assistente: "É lamentável saber que um ex-funcionário escolheria seguir esse caminho. Matthew foi devidamente pago e compensado por seu papel".

Matthew lesionou seu joelho em maio de 2022, e voltou apenas em novembro do mesmo ano. Enquanto estava afastado, sua vaga foi preenchida, mas o advogado de Khloé afirma: "Perto do fim de seu emprego, ele estava de licença por um longo período de tempo e a função eventualmente precisou ser substituída. Não toleramos acusações falsas e provaremos que este é um processo inconsciente."

Pelo que a TMZ relatou, Matthew planeja fazer um acordo financeiro com a Kardashian, e ele afirma que ela violou diversas leis trabalhistas da Califórnia, nos Estados Unidos.