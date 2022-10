Eslô Marques mostra mais fotos de sua viagem para a Eslovênia

A modelo Eslô Marques aparece em ponto turístico na floresta do país europeu

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 17h14

Fazendo sua primeira viagem internacional da vida, a modelo Eslô Marques (27) não cansa de encher seus seguidores de fotos maravilhosas da Eslovênia. Acompanhada de seu namorado Lucas Bissoli, ela está aproveitando cada momento no país europeu com o mesmo nome que o seu. Nesta quinta-feira, 6, ela apareceu em um ponto turístico no meio da mata.

Em seu Instagram oficial, a ex-BBB posa ao lado de uma estrutura de madeira no meio da floresta europeia. Toda de branco, protegida do frio com um gorro e casacão, Eslô deixou claro na legenda o quanto está amando visitar o país.

“Posso repetir quantas vezes que eu sigo apaixonada nesse lugar? Cada detalhe me encanta… Quanta cultura, quanta riqueza…”, escreveu a modelo na publicação.

Nos comentários, alguns seguidores fizeram questão de enaltecer a beleza da influenciadora. “Perfeita! Tá tão linda Eslô!”, exclamou uma seguidora. “Simplesmente lindíssima”, disse outra. “Que cenário deslumbrante", enalteceu um seguidor.

Veja a publicação de Eslô Marques durante sua viagem pela Eslovênia:

Eslô Marques mostra novas fotos de sua viagem pela Eslovênia

Em uma nova publicação em seu Instagram, Eslô Marques mostrou algumas comidas típicas que experimentou durante sua passagem pela Eslovênia, casas, paisagens belíssimas, seu namorado Lucas Bissoli, entre outros detalhes.

“Conhecendo cada detalhe desse país que estou encantada”, escreveu a modelo na legenda das fotos.