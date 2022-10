Drielly Drudi abre o jogo sobre a relação que tem com as irmãs: "Sempre fomos unidas!"

A influenciadora Drielly Drudi também revelou como lida com pressão nas redes sociais ao ser comparada com as Kardashians

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 17h57

Com 1,7 milhão de seguidores no Instagram e 1,2 milhão de seguidores no Youtube, Drielly Drudi (23) tem feito muito sucesso nas redes sociais. Mas, a jovem não é a única da família que se destaca na web.

A influenciadora tem mais três irmãs, Pâmela (25), Jaqueline (27) e Fantiny (18), que também estão seguindo o mesmo caminho de Drielly. Por terem o estilo parecido, o quarteto sempre é comparado com as ‘Kardashians’. “Nós somos em quatro irmãs e sempre fomos unidas. Desde que nascemos não nos desgrudamos. Somos muito parceiras em relação a tudo, seja no trabalho ou na vida social. Inclusive, queremos mostrar ao nosso público a importância da irmandade na família, e sobre a base familiar. Somos o que somos pela nossa educação”, comenta a blogueira.

Drielly relata que não se sente incomodada ao ser comparada com as influenciadoras americanas, pelo contrário, para a jovem, elas são uma grande fonte de inspiração profissional. “Eu acho engraçado e legal sim. Creio que a comparação seja pelo tanto de irmãs e que também estão na mídia, assim como elas, coisa que é difícil de se ver. Mas sempre nos inspiramos neles, principalmente em marketing e na parte financeira”, afirma.

Por serem muito unidas, Drielly revela que sempre conversa com as irmãs sobre a relação que tem com a internet. “Nos ajudamos muito em questões sobre a troca de experiência nas redes. Como crescemos juntas na internet, conseguimos aprender muitas coisas também. Quando alguém não está em um bom dia, uma irmã vem e tenta levantar o alto astral, ou quando você acaba postando algo que talvez não seja legal, uma irmã vem e te alerta. Fora as experiências e as publicidades que fazemos entre irmãs. É realmente muito melhor”, destaca.

A influenciadora digital também contou que quase desistiu da carreira, após receber algumas mensagens de ódio em suas redes sociais, mas foi o apoio de sua família e amigos que a fizeram superar esse período turbulento.

“Fiquei extremamente mal e me abalou muito, ao ponto de ficar um tempo sem aparecer nas redes sociais. Mas o que me fez continuar foi as pessoas que me acompanham e gostam de mim [...] Foi em uma época que deu uma polêmica e que me abalou bastante. Cheguei até postar alguns vídeos chorando, mas apaguei. Resolvi me resguardar e me acalmar, e com a ajuda deles consegui sair disso’’, disse ela.